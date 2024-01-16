"Осетрина второй свежести": как правильно выбрать качественную рыбу

Свежесть рыбной тушки можно определить по нескольким четким маркерам

Выбирая продукты для готовки, любая хозяйка ищет что-то качественное и свежее. Особенно это касается таких продуктов, как мясо и рыба. Как правильно выбирать речных и морских обитателей к столу, рассказывает шеф-повар Александр Гуряев.

Читавшие "Мастера и Маргариту" помнят насмешку Воланда над оправданиями буфетчика по поводу "осетрины второй свежести" и его слова, что свежесть бывает первая, она же последняя. Так же и с рыбой. Лучше всего брать живую, которую в магазинах продают прямо из аквариума. А если хочется купить уже расфасованную, то необходимо отследить маркеры свежести.

Хорошая, качественная рыба, выловленная недавно, выглядит так, словно только что из реки или моря. Влажная, но без липкости чешуя ярко блестит. Если на тушке пятна, а чешуя явно сухая, это говорит о том, что продукт залежался.

Красный цвет говорит о здоровых жабрах. Разные породы отличаются степенью яркости и насыщенности, но всегда у свежей рыбы яркие жабры. А если они серые и на них видна дурно пахнущая слизь, это плохой признак. В любом случае стоит принюхаться – некоторые продавцы не стесняются подкрашивать жабры кровью, выдавая их за здоровые.

Если у людей глаза – зеркало души, у рыбы это – зеркало свежести. Они должны быть блестящими и ясными. Помутневшая радужка сигнализирует о "второй свежести" продуктов.

Еще один способ проверить, когда тушка попала на прилавок – проверка упругости. Надавив на рыбу пальцем, проследите, как быстро вмятина исчезла. Чем быстрее это произойдет, тем свежее продукция. Кстати, если покупаете замороженную рыбу, обратите внимание на упаковку – она должна быть не поврежденной и как следует запечатанной. Конечно, стоит проверить сроки годности и маркировку.

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