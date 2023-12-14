Как выбрать хорошую сельдь для "Шубы": советы шеф-повара

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Шеф-повар Евгений Михайлов рассказал, как распознать свежую, качественную сельдь для знаменитого салата "Селедка под шубой". Он дал пять советов, как правильно выбрать рыбу в магазине.
Помимо этого, как уточняет "Пятый канал", повар рекомендует покупать именно целую сельдь, а не филе – такой товар содержит меньше химических добавок и консервантов.
Выбрав качественную свежую сельдь, важно правильно ее разделать, иначе все старания пойдут насмарку. Вот пошаговая инструкция:
По словам шеф-повара, после такой обработки свежая сельдь готова для рыбного салата либо к употреблению в закуске.
Главное – быть аккуратным, чтобы не порезаться о кости и не запачкать кухню. Тогда процесс разделки не займет много времени, а салат "Селедка под шубой" будет особенно вкусным.
Ранее мы называли рецепт идеальной "Сельди под шубой" для Нового года.
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