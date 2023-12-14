Как выбрать хорошую сельдь для "Шубы": советы шеф-повара

Как выбрать хорошую сельдь для "Шубы": советы шеф-повара
Фото: Freepik.com
Важно обращать внимание не на цену рыбы, а в первую очередь на ее внешний вид

Шеф-повар Евгений Михайлов рассказал, как распознать свежую, качественную сельдь для знаменитого салата "Селедка под шубой". Он дал пять советов, как правильно выбрать рыбу в магазине. 

  1. На развес выбирайте рыбу потолще – чем мясистее спинка, тем больше филе получится;
  2. Обратите внимание на цвет кожи: желтые разводы и пятна – сигнал об окислении жира и порче;
  3. Структура мяса не должна быть слишком мягкой, как у размороженной рыбы;
  4. Свежая сельдь имеет светлые, почти бесцветные глаза. Красные пятна – признак предварительного посола;
  5. Жабры у незасоленной рыбы ярко красного цвета.

Помимо этого, как уточняет "Пятый канал", повар рекомендует покупать именно целую сельдь, а не филе – такой товар содержит меньше химических добавок и консервантов.

Выбрав качественную свежую сельдь, важно правильно ее разделать, иначе все старания пойдут насмарку. Вот пошаговая инструкция:

  1. Отделяем голову от тушки;
  2. Вынимаем потроха: делаем надрез на брюшке и аккуратно извлекаем внутренности;
  3. На спинке продольными надрезами снимаем кожу;
  4. Большим пальцем отделяем мясо от костей. В конце отрезаем хвост и получаем два филе;
  5. Удаляем мелкие косточки.

По словам шеф-повара, после такой обработки свежая сельдь готова для рыбного салата либо к употреблению в закуске.

Главное – быть аккуратным, чтобы не порезаться о кости и не запачкать кухню. Тогда процесс разделки не займет много времени, а салат "Селедка под шубой" будет особенно вкусным.

Ранее мы называли рецепт идеальной "Сельди под шубой" для Нового года.

Источник: Самая полезная программа
По теме

"Они любят свою страну": улетевшего Нагиева восхитила жизнь за пределами России

Ведущий в восторге от нового места проживания

Оставьте только эти продукты, и вес уйдет: рецепт сильно похудевшего Панайотова

Александр Панайотов на главном новогоднем концерт страны "Наш новый год" предстал еще сильнее похудевшим и помолодевшим. Для читателей "Утро.ру" он огласил простой, но действенный рецепт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей