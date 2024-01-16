В честь какого Оскара назвали самую популярную кинопремию: этот факт вас удивит

Версий на тему, кто же дал имя золотой статуэтке, вручаемой за успехи в кинематографе, несколько

Одна из самых знаменитых кинопремий появилась примерно сто лет назад. Но до сих пор не удалось выяснить, кто же "окрестил" статуэтку именем "Оскар".

История появления премии довольно интересна. Один из владельцев киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" придумал ее в 1929 году.

Впервые имя "Оскар" в отношении премии произнесли на шестой церемонии. До сих пор дискутируют, кто же первый озвучил имя. Одни считают, что заслуга принадлежит кинозвезде Бетт Дейвис, которой статуэтка – один в один ее муж Оскар Нельсон.

Однако звание "крестной матери" премии оспаривает Маргарет Херрик, утверждающая, что это она воскликнула однажды, что статуэтка – вылитый ее дядюшка.



Киножурналист Сидни Сколски тоже претендовал на причастность к появлению имени у золотой статуэтки, рассказывая, что первым назвал ее так именно он, чтобы не писать о фигурке как о безликой и безымянной вещи.

Как бы то ни было, премия обрела имя, но в первые годы была довольно локальной наградой. На телеэкраны "Оксар" вышел через 24 года после изобретения премии. В первое время список победителей был известен задолго до церемонии. В 1940 году газета "Таймс" выложила перечень, после чего их ради сохранения интриги стали запечатывать в конверты.

Абсолютной рекордсменкой среди актеров и актрис является Кэтрин Хепберн: четыре статуэтки в ее коллекции. Столько же – у режиссера Джона Фолда. Ну а Уолт Дисней набрал 25 призов в 59 номинациях.

Ранее мы писали, что Сергей Соседов призывал российских киношников игнорировать премию "Оскар" в связи с недружественной позицией страны, в которой она проводится.

