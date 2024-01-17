Этот киноляп в известном фильме не замечали десятилетиями

Только историки понимают, в чем была катастрофическая ошибка сцены допроса Ивана Грозного в фильме

Бессмертная комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" давно растащена на цитаты и просмотрена десятки раз. Талант режиссера отрицать сложно: умел человек снимать смешное кино. Однако и у великого постановщика были ляпы. Например, в исторической картине про приключения царя.

На сюжет эти ляпы не влияют, поэтому никто не обращает на них внимания. Но историки заметили несоответствия в сцене допроса Иоанна Грозного милиционерами.

События в "царской" половине киноленты происходят в 1571 году. На тот момент Казань и Астрахань действительно были взяты (1552 и 1556 годы). А вот Ревель, ныне – Таллин, в том списке царских признаний лишний. Русские войска осаждали его дважды, в 1570/71 году и в 1577. Вторая осада не попадает по времени, да и неудачная, так что ее отбрасываем. А вот с первой интереснее.

Попытка осадить город предпринята была летом 1570 войсками короля Магнуса. Два месяца простояв под стенами города, ничего не добились. В октябре подошли войска воевод Яковлева и Колычева – и опять неудача. Зимой попытку предпринял князь Токмаков при помощи осадной артиллерии и полтора месяца обстреливал Ревель. Но и эта попытка окончилась неудачей, так что весной осаду сняли.

Скептики могут предположить, что осаду вели как раз в период пребывания Иоанна в советской Москве и вот-вот могли взять, о чем и говорил царь. Но нет: Марфа Васильевна Собакина, фигурирующая в фильме, стала женой Грозного в октябре. Так что не получается.

Впрочем, даже историки махнули рукой на это историческое несоответствие и смеются над комедией вместе с остальными зрителями.

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