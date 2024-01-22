Россияне снова штурмуют грузинскую границу

Количество машин на границе России и Грузии снова возросло

Страна, славящаяся своим вином и кухней, теряет привлекательность в глазах релокантов из России. Количество сограждан, уехавших из Грузии в прошлом году, превысило число въехавших в нее.

Весной 2022 года многие россияне бросили в России жилье, работу, родственников и рванули к границам страны. Большая часть осели в Грузии и Армении. В первой можно без визы находиться год, для второй не нужен загранпаспорт. Однако очень быстро эмигранты поняли, что поспешили с принятием решения об отъезде.

Сегодня в стране совершенно иная ситуация. В Грузии неохотно идут навстречу гражданам РФ в плане жилья и банковского обслуживания. Цены в стране с населением меньше четырех миллионов человек, не рассчитанной на такой прирост, выросли в разы.

Многие остались без денег, поскольку грузинские банки ограничили снятие наличных в иностранной валюте, а сейчас парламент страны рассматривает законопроект, цель которого – притормозить выдачу ВНЖ россиянам как минимум до конца текущего года.

Кроме того, многие не просчитали возможности и риски релокации. Кто-то не смог найти работу хотя бы не хуже, чем дома, кого-то не устроил уровень жизни. Некоторым россиянам стало страшно, поскольку русофобия в стране растет постоянно, а растить детей в иноязычной среде не хочется.

По данным МВД Грузии, уезжая из страны, границу пересекают в разных направлениях. И российское – на втором месте по количеству пересекших границу.

Ранее мы писали, что Андрей Макаревич, наметивший возвращение в Россию, столкнулся с негативной реакцией на свои планы.

