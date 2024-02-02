Жир и нагар исчезнут с решетки газовой плиты: всего два ингредиента

Жир и нагар исчезнут с решетки газовой плиты: всего два ингредиента
Фото: freepik.com
Элементарный, но очень эффективный метод, который поможет сделать решетку идеально чистой

При пользовании газовой плитой, как ни старайся аккуратно это делать, от липкого черного нагара не спастись. Пламя "облизывает" прутья решетки, и со временем на них накапливается толстый слой липкого, неприятного, жирного налета. Конечно, можно вывезти на дачу и прокалить на огне или пройтись паяльной лампой, но не у всех есть такая возможность. К счастью, чистоту решетки можно обеспечить и проще.

Всего два ингредиента понадобятся, чтобы убрать нагар и жир с решетки плиты: перекись водорода и пищевая сода. Не забудьте о перчатках – не у всех кожа спокойно переносит эту смесь.

В миске смешайте перекись и две столовые ложки соды, пока не получится консистенция, напоминающая густую сметану. Обильно смажьте получившимся составом решетку плиты и оставьте на полчаса. После этого просто промойте водой, смывая состав.

Несмотря на кажущуюся простоту описанного метода, он реально работает! Решетка плиты станет гораздо чище, липкий жир с нее исчезнет. И даже если у вас очень старая решетка с большим количеством накопленного за годы нагара, результат вас реально (и приятно) удивит.

Ранее мы писали, как копеечным средством можно великолепно отчистить ковер, сэкономив на отправке его в химчистку.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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