Техноблогер назвал самую опасную жидкость для смартфонов

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Многие жители нашей страны сталкивались с таким неприятным событием, как перевернутая на клавиатуру или смартфон чашка с ароматным напитком. Часто подобные события могут привести к самым плачевным последствиям. Эксперт в сфере высоких технологий и техноблогер Виктор Смирнов рассказал, какой напиток опаснее всего для смартфонов.
Специалист указал, что хуже всего пролить на любимый телефон сладкую газировку. Дело в том, что газированная жидкость окисляет контакты, а липкая сладость напитка покрывает собой платы, которые потом невозможно отмыть, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Также опасным для смартфона напитком является любимый многими россиянами кофе. Обычно в него добавляют сахарный песок и молоко, что делает жидкость очень жирной, убрать ее подтеки с электронной "начинки" гаджета очень сложно.
Специалист обратил внимание, что сегодня смартфоны и другие гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Люди отправляются с телефонами принимать ванну, завтракают/обедают/ужинают в обнимку со смартфоном. Все это повышает риск облить телефон и остаться без дорогостоящего предмета.
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