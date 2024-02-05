Зачем поливать водкой кухню: результат удивит

Алкогольный напиток поможет избавить от серьезной проблемы

Независимо от того, оснащена ли кухня вытяжкой, проблема жира никуда не денется. Фартук, дверцы шкафов, шторы – все будет покрыто неудаляемой пленкой жирного налета. Появляется он оттого, что при готовке мелкие капли жира разлетаются по всей кухне, даже на противоположные стены. Водка поможет решить проблему.

Обычное моющее средство с разлетающимися каплями жира, от которых не спасает ни крышка сковороды, ни жирогаситель, не справляется. Конечно, можно после каждой готовки протирать мебель, верх шкафа, вытяжку, стены – но у многих ли есть на это силы? А ведь если не устранять проблему вовремя, то вид мебели становится все более неаккуратным.

Но моющее средство, приготовленное на основе водки, справится с жиром на отлично. К тому же не придется покупать дорогие фабричные составы с негарантированным результатом.

Итак, понадобится емкость с пульвелизатором емкостью 100 мл. Вливаем туда водку и добавляем две столовые ложки любого средства для мытья посуды. Или смешиваем заранее и после переливаем в распылитель. Разбрызгиваем получившийся состав на грязные поверхности и на полчаса оставляем. А после уже влажной тряпкой можно стереть размякший жир и протереть затем насухо.

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