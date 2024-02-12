Что подарить второй половинке: идеи оригинальных презентов на 14 февраля

Что подарить второй половинке: идеи оригинальных презентов на 14 февраля
Фото:freepik.com
Подарки на любой вкус и бюджет

День святого Валентина – любимый многими праздник. Ведь это очередной повод порадовать свою вторую половинку и показать ей свою любовь. Однако для многих этот день становится настоящим испытанием, ведь дарить очередной набор не хочется, а идей совершенно нет. В этой статье мы расскажем, чем можно порадовать свою пару без ущерба бюджету. 

Любителям романтики придутся по душе идеи парных подарков. Двойные кулоны, которые будут вам напоминать о ваших чувствах, можно купить или сделать на заказ. Любителям экстрима понравится идея совместного прыжка с парашютом. Так вы будете вместе в момент, когда эмоции зашкаливают. Тем, кто предпочитает спокойствие и уединение, понравится идея романтических настольных игр. 

Практичный подарок можно дарить, когда вы точно знаете, о чем мечтает ваша вторая половинка. В таком случае бытовая техника, ювелирные украшения или картина будут хорошим презентом на 14 февраля, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Впрочем, подарком для любимого человека может быть не что-то материальное, а сам праздник. Сделайте его незабываемым и наполните своей любовью. Вечер можно провести в театре или кинотеатре. Кроме того, можно отправиться в любимый ресторан или насладиться совместным отдыхом в хорошем spa-салоне. 

Ранее "Утро.ру" поделилось идеями лучших подарков на 14 февраля для мужчин. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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