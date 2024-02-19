Предсказатель указал на важную деталь

Сегодня мир продолжает утопать в распрях. Под бдительным контролем посторонних кураторов произошел раскол среди славян. Однако многие ясновидящие уверены, что в конце концов ситуация разрешится в пользу России. На этом фоне всплыло любопытное предсказание святого мудрого старца Лаврентия Черниговского о судьбе нашей страны.



Священнослужитель Русской православной церкви подчеркивал, что раскол между Россией, Украиной и Белоруссией недопустим. Подобное может привести к самым плачевным последствиям для всего мира.

"Как нельзя разделить Святую Троицу Отца и Сына и Святого Духа – это Един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию – это вместе – Святая Русь", – указывал на важную деталь архимандрит.

Старец был уверен, что несмотря на все испытания, которые выпадут на долю славянского народа, в конце концов искусственно подогреваемый раскол удастся погасить, и между братскими народами будет установлен мир и согласие.



К слову, ранее популярный математик-пророк Сидик Афган рассказал, когда и с какого города начнется объединение России и Украины.

