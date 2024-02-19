(Не) время для расходов

Большинство соотечественников уверены, что сейчас плохой период для трат

Результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в январе среди 1,6 тысяч россиян, показали, что нынешнее время наши соотечественники считают плохим периодом для расходов.

В последние несколько лет в стране произошло немало непредвиденных событий, которые так или иначе отразились на финансовой сфере и доходах жителей РФ. Не могло не измениться и денежное мышление сограждан. Одни решили скупить дорогие товары (технику, автомобили, мебель), стремясь вложить деньги, которые боятся потерять, другие – напротив, складывают в кубышку, дабы заработать на процентах.

Сократить траты до минимума намерены почти 60 процентов опрошенных, а еще 29 наоборот, стараются сразу сделать необходимые покупки, а накопления вложить.12 процентов вообще не решили, подходит ли текущий момент для расходов, или нет. А вот про то, что крупные покупки сейчас делать не стоит, говорят 48 процентов. Строго обратное заявляют 28%, испытывающих потребительский оптимизм.

Что касается денег, которые можно назвать свободными, то практически каждый второй россиянин считает, что они не должны лежать мертвым грузом дома. Лучше, считают эти респонденты бы положить их на депозит или вклад, чтобы средства приносили доход в виде процентов. 27 же процентов придерживаются строго противоположной точки зрения и не доверяют банковским организациям, намереваясь изъять свои деньги со счетов.

Ранее мы писали, что эксперт по финансам рекомендовал россиянам задуматься о долгосрочных вкладах.

