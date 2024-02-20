Категорически запрещено: какую вытяжку нельзя ставить на кухне с газовой плитой

Категорически запрещено: какую вытяжку нельзя ставить на кухне с газовой плитой
Фото: freepik.com
Есть определенные нюансы по материалам, из которых должна быть вытяжка в зависимости от типа плиты

Очень часто на кухне, особенно если она маленькая, жильцы квартир устанавливают вытяжку. Однако не все знают, что существуют определенные ограничения в зависимости от типа плит.

Закон не запрещает установку вытяжек, однако требует соблюдения ряда правил. Так, если плита газовая, то вытяжка должна быть строго с металлической гофрой. Пластиковые категорически запрещены: горячие испарения могут стать причиной выделения токсичных веществ в воздух.

Кроме того, какое бы дополнительное оборудование ни устанавливали на кухне, должны соблюдаться правила воздухообмена. Уменьшать его новое оборудование не должно. Запрещено также уменьшать вентиляционные каналы.

Однако немало случаев, когда жильцы с целью расширения площади кухни покушаются на территорию кладовки, где чаще всего и планируются вентиляционные каналы. Отдельные смельчаки вообще перекрывают их, за что рискуют получить неслабый штраф и категорическое предписание вернуть вентканалы на место, как это было до перепланировки. Кроме того, управляющая компания обязана каждый месяц проверять, в каком состоянии вентиляция.

Ранее "Утро.ру" писало, для чего в советских квартирах устанавливали небольшое окошко между кухней и ванной там, где планировка располагала санузел рядом с пищеблоком.

Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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