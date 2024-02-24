Новости из России заставили норвежскую журналистку выругаться и вспомнить черта

Сотрудница телерадиокомпании удивилась положению дел в России

Норвежская журналистка Сесилия Лангам Беккер поразилась новости о том, как Россия живет под западными санкциями. Экономическая стойкость нашей страны до такой степени удивила сотрудницу компании NRK, что она выругалась в тексте аналитической статьи.

Обозреватель, анализируя ситуацию, отметила, что вопреки ограничениям, целью которых был подрыв экономики России, и через два года таких рестрикций она продолжает оставаться в хорошей форме. Более того, российская экономика даже в условиях санкций растет лучше, чем та же норвежская (3,6% против 0,7% за одинаковый период).

Получается, что шансы на то, проблемы с экономикой не позволят России продолжить боевые действия в зоне СВО, невелики.

"Что, черт возьми, происходит?" – эмоционально отреагировала журналистка.

Беккер считает, что такая стойкость экономики нашей страны прежде всего обязана грамотной подготовке российского правительства к похожим ситуациям. Кроме того, руководство России предприняло ответные меры. Такая ситуация, по мнению норвежской журналистки, это "тревожный сигнал" для Европы и Штатов. Беккер сделала вывод, что санкции как метод достижения целей политического характера уже не так эффективны, как думали раньше.

"Особенно в мире, где экономические и геополитические альянсы становятся все более сложными", – сделала вывод журналистка.



Напомним, США снова дополнили список санкций, имея цель помешать ходу спецоперации. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, будет сделано все для того, чтобы при помощи украинского кризиса добиться "стратегического поражения" России.

Ранее мы писали, что во Франции признались в зависимости от России.

