Водителям в очках напомнили о дополнительном котроле со стороны ГИБДД

Водителям в очках напомнили о возможных проблемах с ГИБДД
Фото: freepik.com
Безобидный аксессуар может стать причиной лишения прав

Сотрудники ГИБДД и другие правоохранительные органы намерены жестко контролировать внешний вид управляющих автомобилем людей в случае некоторых погодных условий. Так, например, водителей предупреждают, что ношение солнечных очков за рулем вполне может привести к лишению прав.

Первыми, кто может на себе испытать правило, могут оказаться охотники. Охотничьи сезоны на разные виды дичи довольно четкие, и по завершению очередного контроль за угодьями и вокруг них усиливается.

В зависимости от погоды сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на водителей в солнцезащитных очках. И если при ярком солнце этот аксессуар уместен и не вызовет вопросов, то в пасмурную погоду водитель в темных очках привлечет внимание инспекторов или иных проверяющих органов. Дело в том, что подобным образом некоторые недобросовестные водители могут прятать признаки опьянения.

Поэтому, управляя автомобилем в очках при облачной погоде, будьте готовы к тому, что вас остановят и предложат проверку на состояние опьянения. Отказ от такой проверки с высокими шансами может привести к лишению прав.

Ранее мы писали об опасности растворимого кофе, особенно вида "3 в 1" для водителей и о запрете, установленном на его продажу на заправках.

Источник: Progorod58 ✓ Надежный источник
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