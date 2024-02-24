О чем говорят мужчины на работе

О чем говорят мужчины на работе
Фото: freepik.com
Опрос выявил круг тем, которые интереснее сильному полу

"Работа.ру" и "Одноклассники" провели опрос, в котором приняли участие свыше трех с половиной тысяч человек из разных регионов нашей страны. Выяснял он, какие темы чаще всего обсуждаются в рабочих коллективах.

По результатам опроса оказалось, что на работе с мужчинами можно пообщаться о юморе, спорте, автомобилях или рыбалке. Именно эта тематика собирает больше всего лайков и комментариев от мужчин во всех социальных сетях.

81% респондентов, впрочем, заявили, что наиболее интересно сильному полу говорить о рабочих задачах и профессиональных вопросах. 22% уверены, что сотрудники мужского пола больше интересуются автомобилями или техникой, чуть меньшее количество думает, что им нравится говорить о ремонте, примерно столько же считают, что сильный пол обожает поболтать о семье и детях. И 12% уверены, что тема мужских разговоров – отношения между коллегами.

44% соотечественников уверены, что обсуждать с коллегами работу не стоит, а поговорить лучше об общих увлечениях или на иные, не связанные с профессией темы. Эта уверенность подпитывается мнением еще 67% россиян, которые думают, что наличие общих интересов и увлечений положительно влияет на атмосферу в офисе и коллективе.

Ранее "Утро.ру" писали, что думают россияне о том, какой период подходит для расходов и крупных покупок, а когда лучше приберечь финансы.

Источник: Одноклассники ✓ Надежный источник
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