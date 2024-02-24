"Плодитесь и множьтесь": что ангарский шаман предсказал России в 2024 году

Слова ясновидящего удивили многих

Экономический кризис, охвативший нашу страну на фоне беспрецедентного давления со стороны западных государств, привел к тому, что уровень жизни многих людей заметно снизился. Правительство старается сделать все для того, чтобы улучшить положение россиян, однако многие жалуются на безденежье. На этом фоне весьма необычно выглядит пророчество ангарского шамана.



Заместитель верховного шамана нашей страны Артур Цыбиков уверен, что, несмотря на все тяготы и финансовые проблемы, наступивший год станет счастливым для страны. Ясновидящий спрогнозировал резкий рост рождаемости в России. Как известно, в нашей стране есть серьезные проблемы с демографией.



Знаменитый шаман рассказал, что всплеск рождаемости в Российской Федерации начнется с июля-сентября текущего года. Такая приятная ситуация в стране сохранится на следующие несколько лет.

"Так завещали нам руководители, предки и боги. Плодитесь, множьтесь, пусть будет больше россиян", – прокомментировал свое предсказание Цыбиков.

Шаман также сообщил, что в ближайшее время в стране не предвидится ухудшение эпидемиологической обстановки и локдауны. В сфере здравоохранения все будет хорошо.



К слову, ранее всплыло предсказание знаменитого ученого Исаака Ньютона о дате апокалипсиса.

