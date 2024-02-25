Зачем в метро делают тугие тяжелые двери

Спойлер: не для издевательства над пассажирами

Метрополитен в России имеется в семи городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань Екатеринбург и Самара. Понятно, что самая крупная сеть станций – в столице и городе на Неве.

Жители "метрогородов" привыкли к этой особенности подземки, а вот приезжие и туристы, для которых метро – диковинка, часто удивляются тому, что входная дверь в вестибюли станций обычно тугая и очень тяжелая. Причем как старые деревянные двери (если станция построена еще при Союзе), так и новые стальные.

Многие начинают ворчать – мол, неудобно. Однако у этой неудобности есть простое и понятное объяснение.

На входе в вестибюли метро устанавливают обычно маятниковые двери, открывающиеся в обе стороны. Специальный пружинный механизм возвращает их в начальное положение. Для мест с большими потоками людей это находка, ведь их быстрее открыть и закрываются они сами, то есть пропускная способность больше, чем у обычных дверей.

А вот почему они тяжелые и тугие, другой вопрос, и ему тоже есть объяснение. Первое: тяжелая дверь служит барьером для потока воздуха изнутри и снаружи. Более легкие створки шатались бы туда-сюда, травмируя людей.

Второе: маятниковые двери, возвращающиеся в исходное положение быстро, работают еще и как теплоизоляционная загородка. Вторые двери в тамбурах весной снимают, повышая воздухообмен на станциях.

И третье: на старых станциях, возведенных еще при СССР, нередко сохранены деревянные двери. Это значит, что вестибюль данной станции – объект культурного наследия, а дверь – произведение искусства и охраняется государством. Вес такой двери доходит до 120 килограммов, и их не меняют, а только реставрируют.

Ранее мы писали, что московское метро восхитило американского журналиста Такера Карлсона, приезжавшего в Россию не так давно.

