Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 марта

Повышение грядет к пенсионерам старше 80 лет

Вышедшие на пенсию люди, которым в текущем месяце исполняется 80 лет, уже в следующем месяце обретут законную возможность увеличить фиксированной выплаты в страховой части по старости. Прирост этой суммы произойдет вдвое.

Данное правило, впрочем, не касается тех, кто к моменту наступления этого возраста получил первую группу инвалидности: он не имеет права на вторую доплату, поскольку та назначается только один раз. Законных поводов для совершения этой выплаты два: достижение 80 лет либо та самая первая группа. Сумма доплаты одинакова в обоих случаях – 8134,9 рубля. Для остальных пенсионеров хорошие новости придут с первого дня апреля – планируется увеличение социальных пенсий.

А те, кто работает и на пенсии, продолжают находиться под мораторием на индексацию страховой части пенсий. В случае, когда с начала года человек уволился, получать выплаты он начнет уже с марта, причем туда будет входить и компенсация. Однако если пенсионер прекратил работать в январе, то уже через месяц, с марта ему положена выплата с учетом компенсации пропущенных индексаций, а также пенсионных баллов, заработанных в прошлом году.

Ранее мы писали о том, как можно существенно увеличить размер пенсии с помощью нехитрых законных приемов.

