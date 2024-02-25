Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 марта

Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 марта: кому и сколько
Фото: freepik.com
Повышение грядет к пенсионерам старше 80 лет

Вышедшие на пенсию люди, которым в текущем месяце исполняется 80 лет, уже в следующем месяце обретут законную возможность увеличить фиксированной выплаты в страховой части по старости. Прирост этой суммы произойдет вдвое.

Данное правило, впрочем, не касается тех, кто к моменту наступления этого возраста получил первую группу инвалидности: он не имеет права на вторую доплату, поскольку та назначается только один раз. Законных поводов для совершения этой выплаты два: достижение 80 лет либо та самая первая группа. Сумма доплаты одинакова в обоих случаях – 8134,9 рубля. Для остальных пенсионеров хорошие новости придут с первого дня апреля – планируется увеличение социальных пенсий.

А те, кто работает и на пенсии, продолжают находиться под мораторием на индексацию страховой части пенсий. В случае, когда с начала года человек уволился, получать выплаты он начнет уже с марта, причем туда будет входить и компенсация. Однако если пенсионер прекратил работать в январе, то уже через месяц, с марта ему положена выплата с учетом компенсации пропущенных индексаций, а также пенсионных баллов, заработанных в прошлом году.

Ранее мы писали о том, как можно существенно увеличить размер пенсии с помощью нехитрых законных приемов.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
По теме

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

"Плодитесь и множьтесь": что ангарский шаман предсказал России в 2024 году

Слова ясновидящего удивили многих

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей