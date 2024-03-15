Специалисты развеяли популярный миф о быстрой зарядке для смартфонов

Развеян популярный миф о быстрой зарядке для смартфонов
Фото: freepik.com/
За годы использования технология обросла "подробностями"

Сегодня для нас совершенно привычное действие – зарядка гаджетов. Как раньше автоматически включали свет, так сейчас машинально, видя разряженную батарею, втыкаем кабель в телефон, чтобы "покормить" его.

Тема зарядки давно обросла ворохом мифов, часть из которых даже была правдой – несколько лет назад. Сегодня многое из того, во что свято верили раньше, уже устарело. Батареи выпускают с все большей емкостью, и больше времени требуется, чтобы восстановить заряд такого девайса. Чтобы сократить его, придумали технологию быстрой зарядки.

То есть если обычная "накормит" смартфон до отвала часа за два, быстрая справится с этим за полчаса-час в среднем.
Многие верят, что быстрая зарядка опасна для аккуммулятора, потому что телефон может сгореть или что-нибудь еще в нем испортится. Например, перегреется адаптер или сам телефон. Но это неправда: у гаджетов давно появились датчики и контроллеры температуры, следящие за тем, чтобы не перегревался аппарат.

Недавно для пополнения базы информации об аккумуляторах провели исследование с целью выяснения технологий на литий-ионные аккумуляторы. Оказалось, что быстрая зарядка не сокращает ресурс аккумулятора, как представляли многие, и если не нарушать режимы работы, то деградация аккума останется в заявленных в паспорте значениях. И да, при любом режиме использования заложенные триста циклов разряда и заряда аккумулятор выдаст все равно.

Ранее мы объясняли, сколько времени можно проводить за гаджетом, если хочешь сохранить здоровье глаз.

Источник: Ferra ✓ Надежный источник
По теме

Добронравов отменил все спектакли на год: что случилось со звездой "Сватов"

Поклонники сильно обеспокоены происходящим

В Пентагоне с тревогой признали критическое отставание от РФ: в десятки раз

Американцы внимательно следят за достижениями России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей