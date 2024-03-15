Развеян популярный миф о быстрой зарядке для смартфонов

За годы использования технология обросла "подробностями"

Сегодня для нас совершенно привычное действие – зарядка гаджетов. Как раньше автоматически включали свет, так сейчас машинально, видя разряженную батарею, втыкаем кабель в телефон, чтобы "покормить" его.

Тема зарядки давно обросла ворохом мифов, часть из которых даже была правдой – несколько лет назад. Сегодня многое из того, во что свято верили раньше, уже устарело. Батареи выпускают с все большей емкостью, и больше времени требуется, чтобы восстановить заряд такого девайса. Чтобы сократить его, придумали технологию быстрой зарядки.

То есть если обычная "накормит" смартфон до отвала часа за два, быстрая справится с этим за полчаса-час в среднем.

Многие верят, что быстрая зарядка опасна для аккуммулятора, потому что телефон может сгореть или что-нибудь еще в нем испортится. Например, перегреется адаптер или сам телефон. Но это неправда: у гаджетов давно появились датчики и контроллеры температуры, следящие за тем, чтобы не перегревался аппарат.

Недавно для пополнения базы информации об аккумуляторах провели исследование с целью выяснения технологий на литий-ионные аккумуляторы. Оказалось, что быстрая зарядка не сокращает ресурс аккумулятора, как представляли многие, и если не нарушать режимы работы, то деградация аккума останется в заявленных в паспорте значениях. И да, при любом режиме использования заложенные триста циклов разряда и заряда аккумулятор выдаст все равно.

Ранее мы объясняли, сколько времени можно проводить за гаджетом, если хочешь сохранить здоровье глаз.

