Эксперт Неганова рассказала о росте цен на продукты в апреле

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Многие россияне сталкиваются с тем, что семейный бюджет начинает трещать по швам. Цены в магазинах и не думают падать, а, напротив, только и делают, что растут. К сожалению, текущее положение дел – не предел. Жителей нашей страны предупредили о новом подорожании продуктов.
Тревожным прогнозом поделилась руководительница сектора развития агропромышленной политики Института экономики УрО РАН Валентина Неганова. Эксперт отметила, что подорожание топлива, электрической энергии и ветеринарных услуг повлекло за собой повышение цен на продукты питания. Уже с апреля может заметно подскочить стоимость молочки и мяса.
Кроме того, следует подготовиться к росту цен на овощи и фрукты. В ближайшее время начнут распродавать остатки с прошлого сезона, а производители станут ожидать новый урожай. По этой причине повысится стоимость морковки, картошки, капусты и других овощей, которые взращивают не в теплицах.
При этом стоит отметить, что такие продукты являются очень важными для россиян и составляют основу их рациона, так что покупать провизию все равно придется. Более того, эти продукты скоропортящиеся, так что приобрести их впрок не получится.
К слову, ранее был назван овощ, который способен защитить организм от паразитов и очистить печень.
У Киева не осталось шансов
Это назвали одним из главным условий достижения мира в регионе