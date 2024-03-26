Эксперт Неганова рассказала о росте цен на продукты в апреле

Важные для россиян продукты подорожают в апреле: закупиться впрок не удастся
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Цены в магазинах продолжают взлетать

Многие россияне сталкиваются с тем, что семейный бюджет начинает трещать по швам. Цены в магазинах и не думают падать, а, напротив, только и делают, что растут. К сожалению, текущее положение дел – не предел. Жителей нашей страны предупредили о новом подорожании продуктов.

Тревожным прогнозом поделилась руководительница сектора развития агропромышленной политики Института экономики УрО РАН Валентина Неганова. Эксперт отметила, что подорожание топлива, электрической энергии и ветеринарных услуг повлекло за собой повышение цен на продукты питания. Уже с апреля может заметно подскочить стоимость молочки и мяса.

Кроме того, следует подготовиться к росту цен на овощи и фрукты. В ближайшее время начнут распродавать остатки с прошлого сезона, а производители станут ожидать новый урожай. По этой причине повысится стоимость морковки, картошки, капусты и других овощей, которые взращивают не в теплицах.

При этом стоит отметить, что такие продукты являются очень важными для россиян и составляют основу их рациона, так что покупать провизию все равно придется. Более того, эти продукты скоропортящиеся, так что приобрести их впрок не получится.

К слову, ранее был назван овощ, который способен защитить организм от паразитов и очистить печень.

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
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