В Волгоградской области мужчина месяц ел самый острый перец в мире и умер

Страшная трагедия произошла под Волгоградом

В последнее время в нашей стране набирает популярность острая еда. Многие гурманы любят добавлять в пищу приправы с перчинкой или просто закидывают в сковороду красный жгучий перец. Дальше большинства в этом вопросе пошел житель Волгоградской области. Он решил разнообразить свое меню самым жгучим в мире перцем.



Россиянин заказал жутко жгучий перец в интернете. Такой информацией с журналистами поделился друг незадачливого гурмана. Мужчину не остановило, что жгучесть продукта достигает 2,2 млн Сковиллей. Он явно хотел провести эксперимент над своим организмом, пойдя на поводу у увеличивающейся популярности острых блюд.

Целый месяц россиянин добавлял пикантную специю в свою еду. Сначала его все устраивало и никаких изменений в организме не ощущалось. Но через месяц, 17 марта, ему неожиданно стало очень плохо. В итоге мужчину пришлось экстренно забирать в больницу.

Два дня он пролежал в общей палате, но затем состояние стремительно ухудшилось, в итоге мужчину отправили в реанимацию. Целую неделю медицинские сотрудники пытались спасти россиянина, однако, к сожалению, сохранить жизнь любителю остренького не удалось. Мужчина скончался на 59-м году жизни.

К слову, ранее медицинские эксперты рассказали о продукте, который обладает благотворным влиянием на мужскую потенцию. Скорректировать состояние организма можно с помощью пересмотра меню.