В Волгоградской области мужчина месяц ел самый острый перец в мире и умер

Мужчина месяц питался популярным продуктом и умер
Фото: www.unsplash.com
Страшная трагедия произошла под Волгоградом

В последнее время в нашей стране набирает популярность острая еда. Многие гурманы любят добавлять в пищу приправы с перчинкой или просто закидывают в сковороду красный жгучий перец. Дальше большинства в этом вопросе пошел житель Волгоградской области. Он решил разнообразить свое меню самым жгучим в мире перцем.

Россиянин заказал жутко жгучий перец в интернете. Такой информацией с журналистами поделился друг незадачливого гурмана. Мужчину не остановило, что жгучесть продукта достигает 2,2 млн Сковиллей. Он явно хотел провести эксперимент над своим организмом, пойдя на поводу у увеличивающейся популярности острых блюд.

Целый месяц россиянин добавлял пикантную специю в свою еду. Сначала его все устраивало и никаких изменений в организме не ощущалось. Но через месяц, 17 марта, ему неожиданно стало очень плохо. В итоге мужчину пришлось экстренно забирать в больницу.

Два дня он пролежал в общей палате, но затем состояние стремительно ухудшилось, в итоге мужчину отправили в реанимацию. Целую неделю медицинские сотрудники пытались спасти россиянина, однако, к сожалению, сохранить жизнь любителю остренького не удалось. Мужчина скончался на 59-м году жизни.

К слову, ранее медицинские эксперты рассказали о продукте, который обладает благотворным влиянием на мужскую потенцию. Скорректировать состояние организма можно с помощью пересмотра меню.

Источник: Telegram-канал Baza ✓ Надежный источник
По теме

В Чехии забились в панике из-за "подарка" Путину на Украине

Ситуация выходит из-под контроля Запада

Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира

Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей