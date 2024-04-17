На высоте 40 метров установят 100-тонную конструкцию

Центральный кластер МГТУ им. Н.Э. Баумана скоро объединит уникальный купол. Специалисты уже приступили к установке конструкции, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Купольная конструкция весом порядка 100 тонн будет возвышаться на 40 м над землей. Диаметр внешнего кольца купола составит 78 м, внутреннего – 46,5 м. Конструкция уже собрана. Теперь ее предстоит поднять и закрепить. Для этого установлены 22 металлических подъемных крана на опорной балке между пятью корпусами Центрального кластера. На каждом из них будут лебедки, которые обеспечат синхронный подъем купола.

"После подъема и установки строители нанесут на конструкцию огнезащиту, обеспечат устройство лотков для кабелей освещения и мембраны",

– сообщил Андрей Бочкарев. Он подчеркнул, что проектировщики предусмотрели все возможные сочетания климатических и эксплуатационных условий: по всем расчетам, конструкция кровли должна уверенно выдерживать даже самые сильные нагрузки.

Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов, со своей стороны, уточнил, что для крепления конструкции будут использованы канаты диаметром 42, 62 и 72 мм из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 МПа.

В целом, проект Центрального кластера МГТУ им. Баумана предусматривает оформление фасадов всех пяти корпусов в едином стиле.

"Интересные геометрические формы создадут динамичный и запоминающийся образ объекта. На стеклянных фасадах, общая площадь которых составит около 30 тыс. кв. м, а высота стеклопакетов будет превышать 5 м, предусмотрена декоративная печать",

– рассказал Рафик Загрутдинов.

Планируется, что строительство корпусов Центрального кластера будет завершено в 2024 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса знаменитой Бауманки.