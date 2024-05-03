Потоки пешеходов и электросамокатов призвали разделить

Количество пользователей СИМ с каждым годом возрастает

При развитии городской инфраструктуры необходимо предусмотреть строительство специальных дорожек, чтобы обособить движение электросамокатов от пешеходов. На это указал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что скорость движения на самокате сопоставима со средними скоростями движения наземного пассажирского транспорта. Поэтому, исходя из вопросов безопасности, для них следует создать бесшовную инфраструктуру. В частности, нужно максимально обособить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) от пешеходов, считает Евгений Михайленко.

Для этого, по его мнению, можно расширить существующую сеть велодорожек, выделить полосы в пределах автомобильных дорог и создать удобные места пересечения крупных городских магистралей и железных дорог.

"Кроме того, нужно разрешить движение СИМ в одном потоке с автомобилями на узких улицах с ограничениями скорости до 30 км/ч",

– предложил Евгений Михайленко.

По данным Росстата, с 2020 по 2023 г.г. общее количество арендных СИМ в России выросло более чем в 9 раз. Ожидается, что к 2025 г. количество поездок на электросамокатах в стране вырастет более чем в три раза.