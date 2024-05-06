В Белоруссии запретили продажу российского масла "Дары Кубани"

Его сочли опасным для здоровья

Неожиданные новости пришли из братского белорусского государства. Местные регулирующие органы решили запретить продажу на территории республики популярного российского продукта. Речь идет о хорошо известном нашим хозяйкам подсолнечном масле "Дары Кубани".



Так, белорусский регулятор принял решение внести этот продукт в перечень опасной продукции. После этого масло было запрещено продавать на территории республики. Соответствующая информация приведена в документах Госстандарта Белоруссии.

Сообщается, что данный продукт, который выпускает крупный российский завод "Аквилон", подпадает под прекращение действия сертификата о соответствии установленным в республике нормам, теперь масло запрещено ввозить в Белоруссию и продавать там. Соответствующее решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 6 мая.

В заключении сказано, что после исследования образцов масла эксперты пришли к выводу, что этот продукт нельзя назвать "рафинированным подсолнечным маслом высшего сорта", а значит белорусов хотят ввести в заблуждение. В итоге было принято решение полностью отказаться от данной российской продукции.

К слову, ранее были названы самые опасные для мужского здоровья продукты. Медицинские эксперты утверждают, что представителям сильной половины человечества следует отказаться от пищи, в которой есть дрожжи.