В Белоруссии запретили продажу российского масла "Дары Кубани"

В Белоруссии неожиданно запретили продажу популярного российского продукта
Фото: www.unsplash.com
Его сочли опасным для здоровья

Неожиданные новости пришли из братского белорусского государства. Местные регулирующие органы решили запретить продажу на территории республики популярного российского продукта. Речь идет о хорошо известном нашим хозяйкам подсолнечном масле "Дары Кубани".

Так, белорусский регулятор принял решение внести этот продукт в перечень опасной продукции. После этого масло было запрещено продавать на территории республики. Соответствующая информация приведена в документах Госстандарта Белоруссии.

Сообщается, что данный продукт, который выпускает крупный российский завод "Аквилон", подпадает под прекращение действия сертификата о соответствии установленным в республике нормам, теперь масло запрещено ввозить в Белоруссию и продавать там. Соответствующее решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 6 мая.

В заключении сказано, что после исследования образцов масла эксперты пришли к выводу, что этот продукт нельзя назвать "рафинированным подсолнечным маслом высшего сорта", а значит белорусов хотят ввести в заблуждение. В итоге было принято решение полностью отказаться от данной российской продукции.

К слову, ранее были названы самые опасные для мужского здоровья продукты. Медицинские эксперты утверждают, что представителям сильной половины человечества следует отказаться от пищи, в которой есть дрожжи.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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