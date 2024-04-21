Названы лучшие для женского здоровья продукты

Важно следить за питанием

Всем хорошо известно, какое сильное влияние на качество жизни оказывает питание. Обычно медики рекомендуют всем людям придерживаться в целом правильного питания и чаще отдавать предпочтение натуральным продуктам.



Например, женщинам крайне важно регулярно есть достаточное количество овощей и фруктов, которые содержат клетчатку. Для женского организма особенно важна правильная работа желудочно-кишечного тракта. Женщинам советуют съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. Нужно отдавать предпочтение продуктам, в которых есть витамины группы В и бета-каротиноиды.

Кроме того, для женского организма особенно важны полезные жиры. Поэтому рацион представительниц прекрасного пола обязательно должен содержать жирную рыбу, орехи, сливочное масло и авокадо. Разумеется, нельзя забывать и о белках, они также содержатся в рыбе, а еще в твороге и яйцах.