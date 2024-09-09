Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"
Фото: АГН Москва
Финальный розыгрыш состоялся 9 сентября

Победителями акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" программы "Миллион призов" по итогам трех розыгрышей стали 1 705 807 человек. Еще 15 тысяч москвичей получили призовые баллы в рамках дополнительного розыгрыша.

Акция #ВыбираемВместе2024 – Москва была приурочена к выборам депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Участниками стали избиратели, проголосовавшие электронно 6, 7 или 8 сентября. Розыгрыши призов проходили соответственно 7, 8 и 9 сентября. Москвичи старше 60 лет и голосовавшие впервые могли рассчитывать на гарантированный приз в размере 1000 баллов.

Победители основного розыгрыша получили одну, три или пять тысяч баллов,  которые можно обменять на товары и услуги в магазинах, ресторанах, аптеках, театрах и прочих партнерах акции. Призовыми баллами также можно пополнить баланс транспортной карты "Тройка" или отправить их на благотворительность.

Кроме того, среди проголосовавших онлайн москвичей прошли розыгрыши дополнительных призов. В итоге 15 тысяч человек получили скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг партнеров акции в выбранной заранее категории ("Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт").

Проверить результаты розыгрыша призов можно на странице акции "#ВыбираемВместе2024– Москва". 

Для получения баллов необходимо до 30 сентября активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Обменять выигранные баллы на промокод для скидки можно до 14 декабря 2024 года, а использовать его – до 15 декабря 2024 года.

Подробнее о том, где можно потратить баллы "Миллиона призов", читайте здесь.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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