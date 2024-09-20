Княжевская: выпущен градостроительный план участка для дома по программе реновации в Крюкове

Прилегающую территорию планируют комплексно благоустроить

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская рассказала о работах по возведению многоквартирного дома по программе реновации в Зеленограде. Для земельного участка площадью 2,25 га, расположеного по адресу улица 1 Мая, уже был выпущен подробный градостроительный план.

Как пояснила Княжевская, предельная площадь застройки составит порядка 77,6 тыс квадратных метров.

"На первом этаже планируется разместить разнообразные бытовые помещения для удобства жителей, а прилегающую территорию комплексно благоустроят, чтобы обеспечить гармоничное сочетание городской инфраструктуры и природного окружения. Еще одним преимуществом станет близость московского городского вокзала Зеленоград-Крюково", – рассказала она.

Более подробная информация о программе реновации доступна по ссылке, а подробности о квартирах и домах можно узнать на портале.

Напомним, программа реновации в столице была утверждена 7 лет назад. Она затрагивает более 5,1 тысячи домов. В прошлом году под заселение передали 59 новостроек, а в этом мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации вдвое.