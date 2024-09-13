Выпущен градостроительный план участка для возведения жилой многоэтажки в САО - Княжевская

Строительство дома запланировано в рамках реализации программы реновации

Градостроительный план земельного участка для возведения жилого дома по программе реновации в районе Коптево на севере столицы готов. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Коптево – район с хорошо развитой сетью наземного общественного транспорта и городской инфраструктурой. Там есть детские сады, школы, поликлиники, больницы, развлекательно-досуговые центры. Предусмотренный для строительства нового дома участок площадью 0,4 гектара находится в шаговой доступности от станции Коптево Московского центрального кольца.

"Стартовая площадка под новостройку расположена на улице Коптевской, участок 36. Предельная площадь дома составит 25,7 тысячи квадратных метров",

– рассказала Юлиана Княжевская. Она отметила, что новоселы получат не только квартиры с удобной планировкой в современном доме, но и продуманную среду с детской площадкой и зоной отдыха как в пределах придомовой территории, так и в парке Петра Алексеева, который расположен в 500 метрах от будущей новостройки.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 старых домов, где проживает около миллиона москвичей. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно о строительстве дома по реновации в САО на Нарвской улице.