В Филевском парке построят дом для переселения по реновации – Княжевская

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На западе столицы в районе Филевский Парк появится еще одна новостройка по программе реновации. Градостроительный план выпущен для земельного участка площадью 0,34 га по адресу: Береговой проезд, з/у 9/1. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.
Она напомнила, что проектные решения по реализации программы предусматривают обеспечение реновационных кварталов всей необходимой для жизни инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками и т.п.
"Новостройка общей площадью 16,2 тыс. квадратных метров появится в перспективном районе, где реализуются масштабные проекты по его преображению и функциональному наполнению. Сама программа реновации жилищного фонда реализуется по двум основным принципам – это новый дом и комфортная продуманная среда рядом с ним",
– подчеркнула Юлиана Княжевская.
Программа реновации жилого фонда действует в Москве с августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 ветхих домов и затрагивает около миллиона москвичей. В прошлом году под заселение было передано 59 новостроек. В декабре 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин поручил повысить темпы реализации программы реновации.
Полная информация о программе реновации доступна на портале mos.ru.
Ранее глава Москомархитектуры рассказала, где будет построен еще один дом для переселенцев по реновации в САО.
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