Княжевская: на юго-западе столицы появится новый общественный центр

Княжевская: на юго-западе столицы появится новый общественный центр
Фото: АГН Москва
Местным жителям не придется ехать в другие районы, чтобы интересно провести досуг

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка в районе Южное Бутово для строительства современного общественного комплекса. Об этом сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Само здание будет четырехэтажным предельной площадью почти 9000 квадратных метров. При этом площадь участка, выделенного под застройку, составляет 0,62 гектара.

"Территорию вокруг благоустроят и озеленят. Важным элементом станет просторная парковка. Все это обеспечит комфорт и эстетическое удовольствие для всех посетителей",

– подчеркнула Юлиана Княжевская.

Надо отметить, что возведение таких общественных комплексов в отдаленных от центра районах Москвы имеет множество преимуществ для жителей и гостей столицы. У местного населения появляется комфортное место для общения, культурного досуга, проведения образовательных, развлекательных и спортивных мероприятий. Людям не приходится никуда ехать: интересно провести время они могут в шаговой доступности от дома. Кроме того, такие общественные центры создают дополнительные рабочие места, стимулируют экономическое развитие района и способствуют гармоничному развитию городской инфраструктуры.

Ранее стало известно о решении столичных властей реконструировать участок улично-дорожной сети на юге Москвы.

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