Княжевская: на северо-востоке Москвы возведут новостройку для участников программы реновации

Княжевская: на северо-востоке Москвы возведут новостройку для участников программы реновации
Фото: АГН Москва
Новая многоэтажка появится в Янтарном проезде

В Лосиноостровском районе Северо-Восточного округа (СВАО) столицы в рамках квартальной застройки возведут современный жилой дом для переселения участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

Адрес площадки, отведенной под застройку: Янтарный проезд, земельный участок 30. Градостроительный план данного земельного участка площадью 1,02 га уже выпущен.

"Предельная площадь будущего дома составит 35,7 тысячи квадратных метров. В районе застройки имеется необходимая развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также лесопарковый комплекс",

– рассказала Юлиана Княжевская.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы уточнили, что в программу реновации включено 499 домов, расположенных в СВАО. В них проживают свыше 32 тысяч семей, из которых более пяти тысяч уже отпраздновали новоселье.

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. В нее вошло 5176 домов, где проживает около миллиона москвичей. Только за 2023 год в столице передано в эксплуатацию в рамках программы 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Подробная информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Юлиана Княжевская сообщила о строительстве нового участка дороги на востоке Москвы.

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