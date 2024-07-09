Москомархитектура утвердила градостроительный план участка под возведение дома на юге Москвы - Княжевская

Участок под строительство выделен около метро Царицыно

На Каспийской улице возведут дом для участников программы реновации. Градостроительный план земельного участка, отведенного под строительство, уже выпущен. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Новостройка появится по адресу: улица Каспийская, уч. 24/4. Площадь выделенного под застройку участка составляет 1,14 га. Возведение объекта будет реализовано по квартальному принципу, т.е. несколько жилых секций выстроят вокруг благоустроенной территории, где разместятся детские и спортивные площадки.

"Новостройка предельной площадью 39,8 тысячи квадратных метров позволит улучшить жилищные условия московских семей. Им предоставят не только новые квартиры в пешей доступности от станции метрополитена "Царицыно", но и создадут современную и многофункциональную среду",

– подчеркнула Юлиана Княжевская.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что с 2011 года Москомархитектура выдала почти 67 тысяч градостроительных планов земельных участков.

Напомним, что программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов. В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы вдвое. К настоящему времени подобраны стартовые площадки для возведения более 13 млн кв.м жилой площади для участников программы реновации.