Участок улично-дорожной сети на юге Москвы будет реконструирован– Княжевская

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Улично-дорожная сеть (УДС), соединяющая Южное Чертаново и Западное Бирюлево на юге Москвы, будет реконструирована. Соответствующее распоряжение выпустили в Москомархитектуры. Как уточнила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству, входящего в городской Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская, часть дорожного полотна на участке проложат заново.
"Проект предусматривает реконструкцию 1425 м улично-дорожной сети и строительство 3215 м нового полотна. Общая протяженность всего участка УДС от улицы Россошанской до Подольских Курсантов составляет 4,64 км",
– сообщила Юлиана Княжевская.
Глава Москомархитектуры напомнила, что строительная отрасль играет важную роль в модернизации существующих и создании новых объектов инфраструктуры. В частности, грамотно спланированная дорожная сеть не только обеспечивает безопасность движения, но и дает импульс деловой активности, что является одним из ведущих факторов развития города.
Ранее сообщалось о строительстве нового участка дороги на востоке Москвы.
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