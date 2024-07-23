Участок улично-дорожной сети на юге Москвы будет реконструирован– Княжевская

План обновления затронет участок протяженностью более 4,6 км

Улично-дорожная сеть (УДС), соединяющая Южное Чертаново и Западное Бирюлево на юге Москвы, будет реконструирована. Соответствующее распоряжение выпустили в Москомархитектуры. Как уточнила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству, входящего в городской Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская, часть дорожного полотна на участке проложат заново.

"Проект предусматривает реконструкцию 1425 м улично-дорожной сети и строительство 3215 м нового полотна. Общая протяженность всего участка УДС от улицы Россошанской до Подольских Курсантов составляет 4,64 км",

– сообщила Юлиана Княжевская.

Глава Москомархитектуры напомнила, что строительная отрасль играет важную роль в модернизации существующих и создании новых объектов инфраструктуры. В частности, грамотно спланированная дорожная сеть не только обеспечивает безопасность движения, но и дает импульс деловой активности, что является одним из ведущих факторов развития города.

Ранее сообщалось о строительстве нового участка дороги на востоке Москвы.