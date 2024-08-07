Дом для участников программы реновации построят на 2-й Владимирской улице - Княжевская

Дом для участников программы реновации построят на 2-й Владимирской улице - Княжевская
Фото: АГН Москва
В шаговой доступности будут магазины, службы быта, социальные организации

В Восточном административном округе построят еще один жилой дом по программе реновации. Градостроительный план выделенного земельного участка площадью 0,65 гектара уже утвержден. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

"Новостройка площадью 41,8 тысячи квадратных метров появится по адресу: 2-я Владимирская улица, з/у 11Д", – уточнила Княжевская.

Важно, что программа реновации предусматривает не только возведение жилых домов, но и создание современной городской среды с развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой, подчеркнула глава Москомархитектуры. Так, в кварталах реновации открываются организации и службы быта, торговые точки и сетевые магазины шаговой доступности, которые пользуются популярностью среди новоселов и жителей соседних домов. В результате в привычных москвичам районах формируются новые центры притяжения горожан с современной инфраструктурой.

По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в общей сложности на востоке столицы по программе реновации предстоит переселить в новые квартиры около 210 тысяч москвичей, проживающих в 1062 домах.

Всего программа реновации предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Подробная информация о программе реновации публикуется в специальном разделе на портале mos.ru

Ранее стало известно, где еще построят дом для участников программы реновации на юге Москвы.

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