В Текстильщиках построят новую ливневую канализацию - Княжевская

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В столичном районе Текстильщики оборудуют новую систему ливневой канализации, которая позволит решить вопрос с временным скоплением воды на поверхности после сильных осадков. Проект планировки территории линейного объекта вдоль Саратовской улицы уже утвержден. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
Новая канализационная система улучшит водоотведение в указанном районе и снизит вероятность образования временных скоплений воды на городских территориях.
"Проектом предусмотрено строительство водосточной сети диаметром 800–1200 мм и протяженностью 500 м, предназначенной для эффективного отвода поверхностных стоков",
– пояснила Юлиана Княжевская.
Проект отвечает задаче комплексного развития городской инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни в Текстильщиках и создание более комфортной и современной городской среды.
Ранее было принято решение о реконструкции кабельной линии в районе Выхино-Жулебино.
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