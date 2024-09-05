Выпущен градостроительный план участка для возведения дома по программе реновации в САО – Княжевская

Современное жилое здание построят в Войковском районе

Определена стартовая площадка под строительство еще одного жилого дома по программе реновации на севере столицы. Градостроительный план земельного участка площадью 0,92 гектара уже выпущен. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

"Новый дом будет располагаться по адресу: улица Нарвская, земельный участок 1, в Войковском районе с богатой сложившейся промышленной, социальной, транспортной инфраструктурой и жилой застройкой",

– уточнила глава Москомархитектуры. Предельная площадь новостройки составит 39,6 тыс. квадратных метров.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 ветхих домов, где проживает около миллиона москвичей. Только за 2023 год под заселение в рамках реновации было передано 59 новостроек. С текущего года по получению мэра Москвы Сергея Собянина темпы реализации программы увеличены.

Вся информация о программе реновации представлена в специальном разделе на портале mos.ru.

Ранее Москомархитектура утвердила градостроительный план участка под возведение дома на юге Москвы.