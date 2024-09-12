Новостройка появится на месте двух расселенных по реновации домов в СЗАО – Княжевская

В шаговой доступности расположены парки и прогулочные зоны

В столичном районе Южное Тушино (Северо-Западный административный округ) появится новый дом по программе реновации. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки территории уже внесены. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Адрес строительной площадки: улица Новопоселковая, земельный участок 5А.

"Новостройка появится на месте двух расселенных домов. Предполагается, что на участке площадью 0,43 гектара возведут здание предельной площадью 19 тысяч квадратных метров",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Глава Москомархитектуры отметила, что жителям новостройки будут доступны прогулочные зоны и парки в шаговой доступности, а близость к транспортным узлам позволит быстро и удобно передвигаться по городу.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 ветхих домов, преимущественно панельных пятиэтажек, где проживает около миллиона москвичей. В прошлом году было передано под заселение 59 новостроек, в современные комфортные квартиры переехали свыше 47 тысяч человек. В декабре 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Юлиана Княжевская сообщила о строительстве дома для переселения по реновации в Филевском парке.