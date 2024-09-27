Стоимость стоянки может снижаться до 0 рублей

С 1 ноября на улице Ильинка, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, на Новой площади и в Никитском переулке начнет действовать динамический тариф за парковку. В зависимости от загруженности площадки стоимость стоянки автомобиля может снижаться до 0 рублей.

Пилотный проект по внедрению динамического тарифа за парковку автомобилей на улицах Москвы выходит на финальный этап. На начальном этапе тестирования водители были довольны, когда за стоянку на платном парковочном месте им порой ничего не приходилось платить. С 1 ноября 2024 г. воспользоваться динамическим тарифом смогут все участники движения в центре столице, но пока на пяти улицах.

Цена парковки будет зависеть от фактической загруженности конкретного участка. Если там пусто, то стоимость будет минимальной – от нуля рублей в час. Если на стоянке не останется свободных мест, то включится максимальный тариф – 800 рублей в час. Отмечается, что данные условия рассчитаны только для пилотного проекта. По итогам обратной связи от водителей правила могут измениться.

Предполагается, что динамический тариф позволит автомобилистам строить маршруты, учитывая стоимость парковки. Это положительно скажется как на бюджете участников движения, так и на загруженности парковочных мест в Москве.

Ранее на участке Тверской улицы прошли работы по замене асфальтового покрытия по технологии бесшовной укладки.