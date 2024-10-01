Утверждены градостроительные планы участков в ТиНАО и ВАО для возведения частных домов - Княжевская

Утверждены градостроительные планы участков в ТиНАО и ВАО для возведения частных домов - Княжевская
Фото: freepik.com
Предлагаемые территории находятся в экологически благоприятных районах

В столичных районах Филимонковский и Косино-Ухтомский выделено 0,66 га под индивидуальную жилую застройку. Градостроительные планы четырех земельных участков в Новомосковском административном округе и одного участка на востоке города уже выпущены. Об этом рассказала председатель московского Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

"На каждом участке можно будет возвести дом и сопутствующие строения. Общая площадь недвижимости не превысит 566 квадратных метров. Территории свободны от капитальной застройки и находятся в экологически благоприятных районах",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Адреса будущих новостроек: улица Камова, участок 31/2А, а также деревня Поповка, улица Весенняя, земельные участки 23, 25, 27, 29.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что за четыре года жители столицы выкупили за 40% от кадастровой стоимости 49 га земли, которую они арендовали у города для индивидуального жилищного строительства.

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