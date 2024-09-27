Готов градплан участка для строительства дома по реновации в Бабушкинском районе – Княжевская

Готов градплан участка для строительства дома по реновации в Бабушкинском районе – Княжевская
Фото: АГН Москва
Новостройку возведут на Изумрудной улице

В Бабушкинском районе на северо-востоке столицы появится еще один дом по программе реновации. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) площадью 0,36 гектара уже выпущен. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Здание возведут в рамках квартальной застройки в районе со сложившейся инфраструктурой, в пешей доступности от парков, торговых центров, образовательных и медицинских учреждений.

"Жилой дом предельной площадью 22,1 тысячи квадратных метров появится на Изумрудной улице, земельный участок 22. В рамках обновления жилого фонда новоселы получат не только улучшенную планировку квартиры в новом доме, но и современную городскую среду с продуманной и востребованной инфраструктурой",

– подчеркнула Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на северо-востоке столицы новые квартиры по программе реновации получили более 14 тысяч человек. В округе ввели в эксплуатацию 46 жилых комплексов, 45 новостроек передано под заселение, еще 55 домов находятся на стадии проектирования и строительства.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов. По данным на август 2024 г., первый этап программы реновации завершен уже в 47 районах Москвы.

Москва – один из лидеров среди российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.

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