Для строительства дома по реновации у станции Крымская выпущен градплан – Княжевская

Для строительства дома по реновации у станции Крымская выпущен градплан – Княжевская
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Новостройку возведут на улице Винокурова

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка в районе Котловка (ЮЗАО), выделенного под возведение многоэтажного жилого дома по программе реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Площадь участка, выделенного под строительство, составляет 1,74 гектара. Адрес будущей застройки: улица Винокурова, уч. 22/1. Это совсем недалеко от станции Крымская Московского центрального кольца (МЦК).

"Новостройка предельной площадью 102 тысячи квадратных метров появится в активно обновляемом столичном районе с современными общественными пространствами, парками, социальными и коммерческими объектами",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Подробнее о программе реновации и предоставляемых квартирах можно узнать в специальном разделе на портале mos.ru.

Программа реновации жилого фонда в Москве утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов. В декабре 2023 г. мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. По данным на август текущего года, уже обеспечено переселение жителей более тысячи ветхих домов.

Ранее сообщалось, что на месте двух расселенных по реновации домов в СЗАО появится новостройка с современными квартирами удобной планировки.

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