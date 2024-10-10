Княжевская сообщила о реконструкции производственно-складских зданий в Очаково-Матвеевском

Княжевская сообщила о реконструкции производственно-складских зданий в Очаково-Матвеевском
Фото: АГН "Москва"
Это позволит модернизировать инфраструктуру и привести ее в соответствие с современными требованиями

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская сообщила о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территориальной зоны. Мера коснется участков, расположенных на Рябиновой улице – это владение 45, земельный участок 51А/10, и владение 45, строение 19.

"Реконструкцию производственно-складских зданий проведут на участке площадью 5,53 гектара в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Это позволит модернизировать инфраструктуру и привести ее в соответствие с современными требованиями. Суммарная поэтажная площадь объектов составит 84,12 тысячи квадратных метров", – сказала Юлиана Княжевская.

Благодаря реконструкции таких объектов в столице повысится эффективность использования территории и появятся дополнительные возможности для логистики и хранения продукции.

Ранее Княжевская рассказала о строительстве в Люблине спорткомплекса с образовательным центром.

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