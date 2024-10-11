Что ждет гостей парка "Москино" в эти выходные: мероприятия на 12 и 13 октября

В программе мастер-классы, дегустация, съемки и представления

Настоящие киновыходные ждут москвичей, решивших посетить кинопарк "Москино" 12 и 13 октября.

В субботу, 12 октября, на территории кинопарка будут работать шатры фестиваля "Золотая осень". В каждом – своя программа и свое меню. Гости смогут побывать на традиционной чайной церемонии, или посетить мастер-класс по приготовлению традиционных русских напитков – вишневого лимонада, брусничного морса и медового сбитня, или взять урок по правильной лепке пельменей и вареников. Приготовленные собственноручно блюда можно будет тут же попробовать. Кроме этого, пройдет мастер-класс по вырезанию узоров из тыкв и по декорированию банок.

В воскресенье, 13 октября, посетителей кинопарка "Москино" научат делать свечи из вощины с добавлением эфирных масел, сухих трав и сухоцветов, а также бальзамы для губ из натурального воска.

При этом, конечно же, можно будет купить и попробовать готовые блюда, например, паштеты из куриной и говяжьей печени с добавлением ягод и грибов, из кролика с кедровыми орехами, из форели, тунца, утки, а также риет из красной рыбы с маслинами.

Посетители фестиваля "Золотая осень", которые приобретут фермерскую продукцию на ярмарке, смогут воспользоваться системой кешбэка за купленный билет – это возврат стоимости билета в кинопарк или бесплатный билет в кинопарк, который будет действителен до конца года.

Как всегда, в киновыходные у посетителей будет возможность сделать фотографию на фоне настоящих декораций, а за дополнительную плату – получить на память профессиональный снимок и с наложением различных фильтров. Желающие смогут переодеться в любимых киногероев.

Гостям кинопарка предлагается пешая экскурсия "Киноэкспедиция". Она предусматривает посещение площадок "Уездный город", "Питерский бар", "Ковбойский городок", "Городской дворик", "Улицы Берлина" и "Театр Гонзаги". Экскурсовод раскроет секреты создания декораций, тонкости кинопроизводства в кинопарке "Москино" и расскажет о проектах, снятых в этих декорациях.

Детей ждет анимационная программа в парке сказок. На территории также будут работать аттракционы: экскаваторы, двухэтажная карусель и карусель "Чебурашка".

На парковке около Музея техники Вадима Задорожного разместят уличную экспозицию "За лентой", а также бронетехнику десанта, пехоты и машины поддержки: БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66, БТР-60 и другие модели.

Полный перечень мероприятий со стоимостью, подробным описанием и временем проведения можно ознакомиться на сайте "Москино".

О том, как прошли в кинопарке минувшие выходные, "Утро.ру" писало ранее.