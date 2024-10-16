Российские атомщики поделятся с Белоруссией опытом обращения с радиоактивными отходами

Российские атомщики поделятся с Белоруссией опытом обращения с радиоактивными отходами
БелАЭС Фото: www.rosatom.ru
Работа по определению объемов РАО, подлежащих захоронению, уже ведется

"Росатом" имеет большой опыт в обращении с радиоактивными отходами (РАО) и готов поделиться этими компетенциями с Белоруссией. Об этом заявил член Общественного совета Госкорпорации Олег Муратов на форуме-диалоге в рамках Energy Expo-2024.

"В России уже есть пункты окончательной изоляции радиоактивных отходов, и Госкорпорация "Росатом" хочет поделиться своим опытом с белорусской стороной",

– сказал Муратов, отметив, что сотрудничество в этой сфере будет столь же плодотворным, как и при создании атомной станции.

По словам Муратова, главным приоритетом атомной отрасли является безопасность. Образование радиоактивных отходов относится к издержкам ядерно-энергетических технологий. Однако Республика Беларусь стала одной из первых мировых стран, где, наряду с развитием ядерной энергетики, начали рассматриваться вопросы не только вывода из эксплуатации атомных станций, но и создания пунктов переработки и обращения с РАО.

Сегодня белорусская сторона и "Росатом" уже комплексно сотрудничают в сфере создания пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), рассказал в ходе форума-диалога директор по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО, АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин.

"Я очень рад, что у нас идет сотрудничество с привлечением всех вовлеченных сторон: и регуляторов с двух сторон, и операторов, и научных организаций. Это значит, что мы максимально оперативно обмениваемся опытом",

– прокомментировал Никитин.

Стороны также обмениваются оценками аварийной безопасности БелАЭС. Кроме того, Госкорпорация "Росатом" помогает белорусским коллегам развивать национального оператора по обращению с радиоактивными отходами с учетом лучших практик российского и международного опыта. По словам Никитина, за время сотрудничества удалось достигнуть открытого и эффективного контакта, наметить общие цели и поучиться на примере друг друга.  

"Мы понимаем те неопределенности, которые могут быть, и знаем прекрасно, как с ними справляться. И вот этот свой опыт тоже готовы транслировать", – добавил Никитин.

Компания АО "ТВЭЛ", представляющая топливный дивизион "Росатома", уже приступила к детальной оценке объемов РАО в Белоруссии.

Белорусская АЭС – крупнейший энергетико-экономический проект России и Белоруссии, стартовавший в 2013 году. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце. Первый блок официально стартовал в ноябре 2020 года. 19 мая 2023 года состоялась торжественная церемония запуска второго энергоблока.

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