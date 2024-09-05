В «Росатоме» рассказали о роли атомных технологий в изменении климата

В «Росатоме» рассказали о роли атомных технологий в изменении климата
Фото: rosatom.ru
Доля атомной энергетики составляет 25% в энергобалансе страны

Экологически нейтральные продукты "Росатома" могут замедлять изменение климата. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации, директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров в ходе сессии ВЭФ с темой "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса".

"Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум – не допускают изменение климата. Атомная энергетика – это самая чистая энергия из доступных человечеству",

– пояснил он.

По словам Комарова, планы увеличения доли атомной генерации в энергобалансе страны с 20 до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента России, – имеют климатические коннотации. Ведь российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 млн тонн выбросов CO2, что сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности. Это напрямую влияет на темпы глобального потепления.

"Росатом" располагает множеством самых разных "зеленых" технологий. Речь не только об атомных станциях, но и о ветромощностях (сейчас на ветроэнергетические активы Росатома приходится 1 ГВт энергии), экотехпарках, ответственных за безопасную переработку опасных отходов. Госкорпорация, в том числе, занимается развитием электромобильности в России.

"Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу – это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий",

– уточнил Комаров.

Так, при любом плановом строительстве объектов "Росатом" учитывает прогнозы ученых об изменениях климата. Для отдаленных регионов Арктической зоны госкорпорация использует единственный в мире атомный флот. Он осуществляет минимальную нагрузку на местную энергосистему. "Сочетание с одной стороны наших технологий, с другой стороны – ответственного отношения с экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности – вот три кита, на которых строится работа "Росатома", – подытожил Комаров. 

"Основной кулак": раскрыт план ВСУ по прорыву под Курском

Украинцы тщательно подошли к вопросу

Глава чеченского спецназа сделал тревожное заявление о ситуации под Курском

Обстановка остается крайне напряженной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей