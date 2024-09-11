Росатом рассказал о решении на Дальнем Востоке многолетней экологической проблемы

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На Дальнем Востоке завершена ликвидация опасного советского наследия. Работы по выводу из эксплуатации отработанных радиоактивных отходов выполнялись госкорпорацией "Росатом".
Заместитель директора по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно– и радиационно-опасных объектов госкорпорации "Росатом" Александр Абрамов, комментируя завершение работ на данному участке, подчеркнул, что за 20 лет работы по всей стране была создана береговая инфраструктура, позволяющая безопасно ликвидировать накопленное радиационно-опасное наследие, а на Дальнем Востоке больше не осталось ни отработавшего ядерного топлива, ни подлежащих утилизации опасных объектов в акватории.
"В регионе полностью ликвидировано советское ядерное наследие. Решена многолетняя серьезная экологическая проблема",
– отметил Абрамов.
Говоря о береговой инфраструктуре, представитель госкорпорации особо подчеркнул, что сегодня реакторные отсеки утилизированных атомных подводных лодок и блок-упаковки от утилизированных надводных кораблей и судов обеспечения после специальной подготовки размещаются на безопасное хранение в специально оборудованных пунктах. Там все размещенные объекты и санитарно-защитная зона вокруг круглосуточно находятся под строгим контролем. Помимо контроля радиационной обстановки, проводится регулярное обслуживание реакторных отсеков и блок-упаковок с радиоактивными отходами в соответствии с технологическими регламентами, осуществляется постоянный контроль состояния их антикоррозионного защитного покрытия.
В свою очередь, генеральный директор ФГУП "РАДОН", которое занимает в стране лидирующие позиции в сфере обращения с радиоактивными атомными отходами, Алексей Лужецкий, комментируя завершение работ, добавил, что мониторинг окружающей среды, включая контроль в санитарно-защитной зоне, проводится в лабораториях предприятия на высокотехнологичном оборудовании с использованием аттестованных методик.
"Кроме того, на всех объектах функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), которая позволяет в автоматическом режиме вести непрерывный контроль за радиационной обстановкой и наблюдение за динамикой ее изменения",
– подчеркнул Лужецкий.
Госкорпорация "Росатом" в рамках двух федеральных целевых программ в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности ликвидирует старые радиационно-опасные производства и объекты. В проектах принимают участие свыше 220 предприятий атомной отрасли из более 30 регионов страны. Реализация программ позволила к сегодняшнему дню вывести из эксплуатации порядка 100 объектов, реабилитировать более 3 млн квадратных метров загрязненных территорий в 23 регионах России.
Основной удар пришелся по центральной части страны