Росатом рассказал о решении на Дальнем Востоке многолетней экологической проблемы

Отработанного ядерного топлива на территории региона больше не осталось

На Дальнем Востоке завершена ликвидация опасного советского наследия. Работы по выводу из эксплуатации отработанных радиоактивных отходов выполнялись госкорпорацией "Росатом".

Заместитель директора по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно– и радиационно-опасных объектов госкорпорации "Росатом" Александр Абрамов, комментируя завершение работ на данному участке, подчеркнул, что за 20 лет работы по всей стране была создана береговая инфраструктура, позволяющая безопасно ликвидировать накопленное радиационно-опасное наследие, а на Дальнем Востоке больше не осталось ни отработавшего ядерного топлива, ни подлежащих утилизации опасных объектов в акватории.

"В регионе полностью ликвидировано советское ядерное наследие. Решена многолетняя серьезная экологическая проблема",

– отметил Абрамов.

Говоря о береговой инфраструктуре, представитель госкорпорации особо подчеркнул, что сегодня реакторные отсеки утилизированных атомных подводных лодок и блок-упаковки от утилизированных надводных кораблей и судов обеспечения после специальной подготовки размещаются на безопасное хранение в специально оборудованных пунктах. Там все размещенные объекты и санитарно-защитная зона вокруг круглосуточно находятся под строгим контролем. Помимо контроля радиационной обстановки, проводится регулярное обслуживание реакторных отсеков и блок-упаковок с радиоактивными отходами в соответствии с технологическими регламентами, осуществляется постоянный контроль состояния их антикоррозионного защитного покрытия.

В свою очередь, генеральный директор ФГУП "РАДОН", которое занимает в стране лидирующие позиции в сфере обращения с радиоактивными атомными отходами, Алексей Лужецкий, комментируя завершение работ, добавил, что мониторинг окружающей среды, включая контроль в санитарно-защитной зоне, проводится в лабораториях предприятия на высокотехнологичном оборудовании с использованием аттестованных методик.

"Кроме того, на всех объектах функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), которая позволяет в автоматическом режиме вести непрерывный контроль за радиационной обстановкой и наблюдение за динамикой ее изменения",

– подчеркнул Лужецкий.

Госкорпорация "Росатом" в рамках двух федеральных целевых программ в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности ликвидирует старые радиационно-опасные производства и объекты. В проектах принимают участие свыше 220 предприятий атомной отрасли из более 30 регионов страны. Реализация программ позволила к сегодняшнему дню вывести из эксплуатации порядка 100 объектов, реабилитировать более 3 млн квадратных метров загрязненных территорий в 23 регионах России.