Путешествия во времени: на площадках кинопарка "Москино" можно попасть в разные эпохи

Путешествия во времени: на площадках кинопарка "Москино" можно попасть в разные эпохи
Фото: mos.ru пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В течение одного дня можно посетить русский посад XV века и поселение ковбоев на Диком Западе

Кинопарк "Москино" объединяет почти два десятка уникальных площадок, с помощью которых можно совершить настоящее путешествие во времени и пространстве.

Самую раннюю эпоху представляет площадка "Древнерусский город". Масштабные декорации с бревенчатыми домами и землянками – классический образец русского градостроения и зодчества IX–XII веков. На площадке со скрупулезной исторической точностью воссоздан Киев – столица Древней Руси, Искоростень – столица восточнославянского племени древлян, а также хутор Ольги, где она, будучи совсем юной девушкой, встретила князя Игоря. Декорации были построены для сериала "Княгиня Ольга".

Перенестись в эпоху Дикого Запада помогает атмосфера площадки "Ковбойский городок". Этот оживший вестерн с салуном, офисом шерифа, банком и отелем впечатлит каждого гостя. В выходные дни любой желающий может принять участие в постановочных съемках эпизода ленты "Человек с бульвара Капуцинов" и почувствовать себя ковбоем.

На площадке "Соборная площадь" посетители могут оказаться сразу в XIV, XV и XVI веках, так как планировка самой древней площади Московского Кремля сложилась именно в это время. Реконструкторы воссоздали Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольню Ивана Великого, Теремной дворец, Грановитую палату и Кремлевскую стену с Тайницкой башней.

Кинопарк "Москино" – часть проекта мэра столицы "Москва - город кино" и объект московского кинокластера. На первом этапе здесь построили 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в том числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Глухая деревня", "Партизанская деревня" и др.

В структуру кинокластера входят также три площадки Киностудии имени М.Горького, сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

Ближайшие выходные в кинопарке "Москино" пройдут под звуки джаза.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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