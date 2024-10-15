Джазовые выходные пройдут в кинопарке "Москино" 19 и 20 октября

Джазовые выходные пройдут в кинопарке "Москино" 19 и 20 октября
Фото: Я.Чингаев /АГН Москва
Гости посетят концерты уличных музыкантов, мастер-классы по танцам и гриму, киносъемки и выставку ретроавтомобилей

Кинопарк "Москино" снова приготовил сюрприз для посетителей. Выходные 19-20 октября здесь пройдут под знаком джаза.

В субботу, 19 октября, в декорации "Театр Гонзаги" свой джазовый концерт для фортепиано представит музыкант Владимир Рублев. В воскресенье, 20 октября, днем гости смогут насладиться исполнением певицы Марии Финогеновой и джаз-банда, а вечером публику порадует квартет виолончелистов.

Для маленьких посетителей подготовлена специальная анимационная программа в музыкальном стиле, включающая танцы, конкурсы и веселье.

Кроме того, гости кинопарка могут побывать в тематических фотозонах, заказать свой портрет у шаржистов, послушать уличных барабанщиков, увидеть трюки акробатов на ходулях. Желающие смогут поиграть в "Мафию" или посетить мастер-классы по танцам прошлого века.

На парковке у Музея техники Вадима Задорожного посетителей ждет уличная экспозиция "За лентой". Это впечатляющая интерактивная фотовыставка из зоны специальной военной операции. Здесь можно увидеть бронетехнику десанта, пехоты и машин поддержки: БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66, БТР-60 и других моделей.

Помимо этого, в декорации "Питерский бар" пройдет постановочная съемка эпизода кинофильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Гости кинопарка смогут прочувствовать атмосферу легендарного фильма и провести тематическую фотосессию.

В декорации "Ковбойский городок" посетителям предложат реквизит для фотосессии в стиле картины "Человек с бульвара Капуцинов". На площадке "Москва 1940-х" состоится ретрофотосессия. С перевоплощением поможет костюмваген – специальный костюмерный комплекс на колесах.

Своя программа в кинотеатре кинопарка. Фильмы приготовлены для разных возрастных категорий. Расписание сеансов – по ссылке.

Посещение мероприятия кинопарка 19 и 20 октября – по билетам.

Ранее эксперт рассказал, чем привлекает туристов кинопарт "Москино".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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