Популярность кинопарка "Москино" среди туристов объяснил эксперт

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Кинопарк "Москино" будет интересен большому числу туристов. В этом убежден художник-постановщик, лауреат премий "Ника" и "Золотой орел" Павел Новиков.
Открывшийся в сентябре кинопарк "Москино" позволяет посетителям узнать многие секреты кинопроизводства и создания декораций. Здесь туристы могут прогуляться по ковбойскому городку, современным и историческим улицам Москвы, партизанской деревне, Соборной площади Кремля начала XVIII века, побывать в здании аэропорта и железнодорожного вокзала.
"Экскурсоводы подробно расскажут, из чего и как создаются декорации, а если повезет, то можно увидеть реальные съемки в одном или нескольких объектах",
– сказал Павел Новиков Агентству городских новостей "Москва".
В кинопарке созданы все условия для полноценной работы съемочных групп. При этом он продолжает развиваться. В частности, там планируется создать еще интерьеры полицейского участка, школы, детского сада и др.
"Отличная идея – создать в одном месте целый киногород с возможностью для съемочных групп комфортно проводить съемки фильмов и сериалов, а для туристов – интересно отдохнуть", – отметил эксперт.
О том, как проходят киновыходные в парке "Москино", "Утро" рассказывало ранее.
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