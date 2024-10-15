Популярность кинопарка "Москино" среди туристов объяснил эксперт

На площадке созданы отличные условия как для посетителей, так и для съемочных групп

Кинопарк "Москино" будет интересен большому числу туристов. В этом убежден художник-постановщик, лауреат премий "Ника" и "Золотой орел" Павел Новиков.

Открывшийся в сентябре кинопарк "Москино" позволяет посетителям узнать многие секреты кинопроизводства и создания декораций. Здесь туристы могут прогуляться по ковбойскому городку, современным и историческим улицам Москвы, партизанской деревне, Соборной площади Кремля начала XVIII века, побывать в здании аэропорта и железнодорожного вокзала.

"Экскурсоводы подробно расскажут, из чего и как создаются декорации, а если повезет, то можно увидеть реальные съемки в одном или нескольких объектах",

– сказал Павел Новиков Агентству городских новостей "Москва".

В кинопарке созданы все условия для полноценной работы съемочных групп. При этом он продолжает развиваться. В частности, там планируется создать еще интерьеры полицейского участка, школы, детского сада и др.

"Отличная идея – создать в одном месте целый киногород с возможностью для съемочных групп комфортно проводить съемки фильмов и сериалов, а для туристов – интересно отдохнуть", – отметил эксперт.

О том, как проходят киновыходные в парке "Москино", "Утро" рассказывало ранее.