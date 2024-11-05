Изнанка кино: Эдуард Бояков объяснил популярность кинопарка "Москино" у туристов

Новые съемочные площадки способствуют развитию киноиндустрии в России

Было время, когда российские кинопроизводители равнялись на Голливуд, но сейчас пришла пора возвращать себе лидерские позиции, как было 100 лет назад. На это указал театральный режиссер Эдуард Бояков. По его мнению, созданный в столице кинопарк "Москино" способствует развитию отечественной киноиндустрии.

"На меня большое впечатление произвел кинопарк "Москино", это действительно огромный масштаб. Но это еще и хорошая, умная идея. Пришло время, когда мы должны уже не просто делать не хуже, чем Голливуд, а становиться снова лидерами кинопроцесса, как было в 1920–1930-х годах, когда мы всему миру диктовали и темы, и технологии",

– подчеркнул Эдуард Бояков. Он отметил, что площадки кинопарка дают широкий выбор объектов для съемок, в том числе городских улиц, квартир и режимных объектов.

В то же время кинопарк – это хороший туристический объект, считает режиссер.

"Многим интересно увидеть изнанку кинопроцесса. Этот парк нужен людям",

– убежден Бояков.

Ранее свою оценку кинопарку "Москино" дал известный актер Александр Панкратов-Черный.